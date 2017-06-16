В Северном море рыбаки поймали двухголового дельфина с тремя глазами

В Северном море недалеко от Нидерландов в сети рыбаков попал двухголовый дельфин.

Во время ловли рыбы мужчины заметили в своих сетях новорожденного дельфина, у которого было две головы, три глаза и одно тело. Рыбаки сделали фотографии необычного животного, после чего выбросили его в море.

Ученые, которые рассмотрели фотографии, рассказали, что дельфин погиб практически сразу после рождения. Также они пожалели о том, что им в руки не попал этот экземпляр, так как они могли бы узнать, что вызывало мутации.