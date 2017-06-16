Правительство Сербии впервые возглавит женщина. Она ранее открыто признавалась в своей гомосексуальности.

Ана Брнабич прекрасно образованна, в совершенстве владеет русским и английским языками.
Президент Сербии Александар Вучич доверил мандат на формирование правительства министру государственного и местного самоуправления Ане Брнабич. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило информационное агентство Tanjug.
Официально она не входит в состав ни одного из политических объединений, однако неоднократно заявляла о своих симпатиях к Демократической партии. Александар Вучич подчеркнул, что считает ее кандидатуру подходящей для поста премьера, поскольку министр пользуется поддержкой в Народной скупщине — однопалатном парламенте страны. По словам президента, он убежден, что у 41-летней Аны Брнабич есть необходимые «личные и профессиональные качества», чтобы руководить правительством.
Брнабич станет первой женщиной, которая возглавит правительство Сербии за всю историю этого балканского государства. Еще одно обстоятельство, которое позволяет говорить о создании прецедента, заключается в том, что будущий премьер — лесбиянка и неоднократно открыто признавалась в своей гомосексуальности. Для Сербии, где почти 85 процентов населения — православные христиане, решение Вучича — не рядовое.
Вскоре после президентских выборов 2017 года Брнабич заняла должность исполняющего обязанности премьера Сербии. Она прекрасно образованна, в совершенстве владеет русским и английским языками, обучалась в американском Университете Нортвуд в штате Мичиган и в британском Университете Халла, где получила степень MBA.
Самое обсуждаемое
Умер сын Лидии Ермошиной
5,23 млрд долларов из карманов налогоплательщиков исчезли. Куда?
«Я потеряю свою родину». Власти Гомеля сносят частную застройку
Порошенко придал посмертно звание Героя Украины гомельчанину Михаилу Жизневскому
Забрали полставки. Из-за чего гомельчанка решила поджечь себя?
«Продукты долго не лежат». Как пользуются Полками добра, где бесплатно оставляют товары нуждающимся
В Киеве может появиться улица, названная именем гомельчанина Жизневского