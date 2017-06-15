Порошенко договаривается с грузинскими властями об экстрадиции Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко активно договаривается с грузинскими властями об экстрадиции Михаила Саакашвили, заявил бывший заместитель главного прокурора Грузии Давид Сакварелидзе. Возможность выдачи Саакашвили, по его словам, напрямую связана с оппозиционной политической деятельностью экс-президента Грузии в Украине.
Как писал «Кавказский узел», Главная прокуратура Грузии 17 февраля 2015 года сообщила, что направила украинским коллегам ходатайство об экстрадиции Саакашвили. 1 апреля 2015 года Генпрокуратура Украины огласила решение об отказе в экстрадиции Саакашвили в связи с риском последующего его преследования по политическим мотивам. В октябре того же года Минюст Грузии начал процедуру лишения гражданства Михаила Саакашвили.
Переговоры о возможной выдаче Саакашвили Грузии ведутся, в частности, между президентом Украины Петром Порошенко и основателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили, заявил Сакварелидзе в эфире украинского телеканала ZIK 13 июня.
Сакварелидзе добавил, что вопрос экстрадиции Саакашвили непосредственно связан с его политической деятельностью. По его словам, власти Украины всеми способами дают Саакашвили понять, что «если он не прекратит свою оппозиционную политическую деятельность в Украине, они экстрадируют его в Грузию».
Официального подтверждения информации о переговорах Украины и Грузии по вопросу экстрадиции Михаила Саакашвили пока не поступало.
«Кавказский узел» писал, что Михаил Саакашвили в Грузии обвинен в превышении полномочий, растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди», изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили и убийству банкира Сандро Гиргвлиани. 2 августа 2014 года экс-президент был заочно арестован грузинским судом. Сам экс-президент называл свое уголовное преследование на родине политическим.
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