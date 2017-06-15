Умер Алексей Баталов

В Москве скончался актер и режиссер Алексей Баталов.

По данным «Комсомольской правды», в январе 89-летний актер сломал шейку бедра, после чего он перенес операцию. Последние пять месяцев Баталов находился в больнице.

Издание сообщает, что актер скончался во сне.

Алексей Баталов снялся в таких фильмах как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева» и другие.