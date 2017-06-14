В Колумбии впервые состоялся брак трех мужчин

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  • 14 июня 2017, 11:56
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Это первый официальный брак.

Подписание необходимых юридических документов произошло в городе Медельин 12 июня. В брак вступили актер Виктор Уго Прада, спортивный тренер Джон Алехандро Родригес и журналист Мануэль Хосе Бермудес.

Юрист и правозащитник Герман Перфетти отметил, что в Колумбии существует множество однополых союзов из трех человек, но это первый случай, зарегистрированный официально.


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Метки: Шапито (123)

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