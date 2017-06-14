Николай Расторгуев рассказал о своем здоровье

Лидер российской группы «Любэ» Николай Расторгуев сообщил во вторник, 13 июня, о состоянии своего здоровья.

Он выразил поклонникам «Любэ» огромную благодарность от себя лично и коллектива «за проявленную заботу, волнение и переживание по поводу моего самочувствия».

По словам артиста, «на данный момент все хорошо». Расторгуев попрощался до новых встреч на концертах.

Напомним фронтмен любимой президентом России Владимиром Путиным группы был экстренно госпитализирован в понедельник перед концертом в Туле.