Задымление отмечалось на третьем энергоблоке ЧАЭС

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  • 14 июня 2017, 09:27
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На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС вчера было зафиксировано задымление. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сообщает БелТА.

Информация о задымлении помещения № 509 энергоблока № 3 поступила в 15.57, в 16.00 задымление ликвидировано.

Сообщается, что радиационный фон не изменился.

БелТА

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