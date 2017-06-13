Танец подростка после пересадки сердца собрал миллионы просмотров

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  • 13 июня 2017, 11:28
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Американский подросток Амари Холл станцевал на больничной койке после того, как ему провели операцию по пересадке сердца.

Танец 16-летнего Амари в больнице Балтимора засняли на видео и разместили в Facebook. Буквально за пару дней ролик набрал 6,9 миллионов просмотров и 59 тысяч «лайков».

Мальчик родился с редкой болезнью сердца. Перед операцией ему пришлось несколько месяцев провести в ожидании подходящего донорского сердца. Как только Арми Холл очнулся после операционного наркоза, он стал задорно пританцовывать в кровати.

Тетя мальчика в интервью FOX 5 рассказала,видео она выложила в интернет, дабы напомнить людям о важности донорства органов. По ее словам, Амари настоящий воин, который никогда не отказывался от жизни, что и доказывает видеоролик. И, несмотря на трудные времена и проблемы со здоровьем, Амари не перестает излучать позитив и передавать его другим.


СБ Беларусь сегодня

Метки: Общество (26592)

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