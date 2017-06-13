У Ждуна может появиться семья

Голландская художница Маргрит ван Брифорт, автор скульптуры Ждуна, рассказала, что популярный интернет-мем может обзавестись семьей.
По словам художницы, она уже начала работать над похожей скульптурой. Люди успели придумать ей имя: Ждунья, сообщает RT.
Кроме этого, отметила художница, у него могут появиться другие родственники: «Быть может, я создам для него подругу или родственника: скажем, маму, папу или дочку. Не знаю, этот вопрос в дальнейшем нужно будет обсудить. Но такая вероятность действительно есть».
Ван Брифорт создала свою самую известную скульптуру в 2016 году — гибрид слона и насекомого, названный Homunculus Loxodontus. Скульптура посвящена пациентам, которые долго ждут приема врача.
В русскоязычном интернете Homunculus Loxodontus стал широко известен как Ждун.
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