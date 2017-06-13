В Туле экстренно госпитализирован фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев

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  • 13 июня 2017, 10:57
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Фронтмен группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев экстренно госпитализирован перед концертом в Туле.

Как сообщил ТАСС источник в городской администрации, «Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ».

Несмотря на госпитализацию своего лидера, группа отыграла концерт, который прошел в рамках празднования Дня России.


Naviny.by

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