В Туле экстренно госпитализирован фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев

Фронтмен группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев экстренно госпитализирован перед концертом в Туле.

Как сообщил ТАСС источник в городской администрации, «Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ».

Несмотря на госпитализацию своего лидера, группа отыграла концерт, который прошел в рамках празднования Дня России.