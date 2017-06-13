Видеофакт: в Мадриде сотни голых людей устроили велопробег (18+)

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  • 13 июня 2017, 10:20
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Сотни жителей испанской столицы провели в Мадриде голый велопробег. Данной акцией участники пытались привлечь внимание властей на проблему безопасности велосипедистов на испанских дорогах.

По словам организаторов флеш-моба, только за последнее десятилетие в стране погибли четыреста велосипедистов.

Своей акцией участники показали, что велосипедисты обнажены перед опасностью, в то время как есть реальная возможность спасти им жизнь.

Акция «Всемирный голый велопробег» проходит в двадцати странах мира.


Naviny.by

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