Видеофакт: в Мадриде сотни голых людей устроили велопробег (18+)

Сотни жителей испанской столицы провели в Мадриде голый велопробег. Данной акцией участники пытались привлечь внимание властей на проблему безопасности велосипедистов на испанских дорогах.

По словам организаторов флеш-моба, только за последнее десятилетие в стране погибли четыреста велосипедистов.

Своей акцией участники показали, что велосипедисты обнажены перед опасностью, в то время как есть реальная возможность спасти им жизнь.

Акция «Всемирный голый велопробег» проходит в двадцати странах мира.