Антикоррупционные протесты по всей РФ в День России: только в Москве задержаны более 100 человек

Сотрудники полиции задержали в Москве, по последним данным, более 120 человек, сообщили «Медузе» в «ОВД-Инфо».
Речь идет как о задержанных на Тверской улице, так и на проспекте Сахарова, где акция против коррупции санкционирована властями.
Мэрия Москвы согласовала проведение 12 июня антикоррупционной акции на проспекте Сахарова. Однако вечером 11 июня организатор акции — Алексей Навальный — заявил, что из-за давления властей на подрядчиков на Сахарова не удалось установить сцену. Навальный призвал прийти на Тверскую, где проходят официальные мероприятия к Дню России. От акции на Сахарова организаторы также не отказались.
12 июня антикоррупционные акции также проходят и в других городах России. В некоторых городах митинги согласованы, в некоторых, например в Санкт-Петербурге, организаторам не удалось договориться с властями. В Петербурге на Марсовом поле, по предварительным данным, задержаны более 100 человек.
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