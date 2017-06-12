Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты в стране. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Верховная рада приняла его 16 мая.
«Закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, это символика — символ агрессии против Украины 2014−2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов», — комментировал ранее Порошенко принятый Радой закон. Он также добавил, что «Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона».
Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.
«Согласно документу публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения», — сообщает пресс-служба президента.
Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения, во всех случаях.
Как сообщалось ранее, административное наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев, учебников истории, частных коллекций и собраний.
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