Вступил в силу безвизовый режим Украины с Евросоюзом

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1833 Порошенко придал посмертно звание Героя Украины гомельчанину Михаилу Жизневскому Петр Порошенко придал посмертно звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому. Об этом украинский президент написал в Twitter....

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