Вступил в силу безвизовый режим Украины с Евросоюзом

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  • 11 июня 2017, 11:04
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Начиная с 11 июня, все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы.

В разрешенном списке Австрия, Болгария, Бельгия, Венгрия, Гренландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Исключение сохраняется для Великобритании и Ирландии.


Наша Нiва

Метки: Политика (12822)

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