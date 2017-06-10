Правозащитники заявили об освобождении Мурада Амриева, но покинуть Чечню он пока не сможет

Мурада Амриева отпустили под подписку о невыезде.

Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил, что бойца ММА Мурада Амриева «освобождают» из-под стражи.

Как рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, 10 июня Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.

На вопрос, может ли Амриев беспрепятственно уехать из Чечни, Каляпин ответил отрицательно.

В беседе с «Медузой» Игорь Каляпин заявил, что Амриева отпустят «через пару часов», когда в Грозный из Пятигорска приедут его родители. «Как я понимаю, он в том числе, завтра на пресс-конференции правильные слова должен сказать о том, кто его задерживал, спасал и так далее. Плюс будет еще несколько условий», — сказал Каляпин.

Боец MMA Мурад Амриев в 2013 уехал из Чечни после того, как его пытали в полиции, пытаясь добиться признательных показаний против брата. В начале июня он вернулся в Россию и был задержан. Амриеву удалось бежать из-под стражи, но вскоре его задержали в Белоруссии и выдали обратно. Чечня разыскивала Амриева за подделку документов.