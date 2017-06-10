Правозащитники заявили об освобождении Мурада Амриева, но покинуть Чечню он пока не сможет

Мурада Амриева отпустили под подписку о невыезде.
Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил, что бойца ММА Мурада Амриева «освобождают» из-под стражи.
Как рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, 10 июня Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.
На вопрос, может ли Амриев беспрепятственно уехать из Чечни, Каляпин ответил отрицательно.
В беседе с «Медузой» Игорь Каляпин заявил, что Амриева отпустят «через пару часов», когда в Грозный из Пятигорска приедут его родители. «Как я понимаю, он в том числе, завтра на пресс-конференции правильные слова должен сказать о том, кто его задерживал, спасал и так далее. Плюс будет еще несколько условий», — сказал Каляпин.
Боец MMA Мурад Амриев в 2013 уехал из Чечни после того, как его пытали в полиции, пытаясь добиться признательных показаний против брата. В начале июня он вернулся в Россию и был задержан. Амриеву удалось бежать из-под стражи, но вскоре его задержали в Белоруссии и выдали обратно. Чечня разыскивала Амриева за подделку документов.
Самое обсуждаемое
«Ваша мова — искусственный монстр». Блогер-аноним из Тулы съездил в Гомель и делится впечатлениями в быдло-стиле
Новая жертва, или Как государство нашло замену «тунеядцам»
Умер сын Лидии Ермошиной
«Более половины согласились сразу». Журналисты провели эксперимент, предлагая гомельским пользовательницам сайта знакомств секс за вознаграждение
Администрация Советского района собирается забрать в свое управление два дома товариществ собственников
Житель Речицы воюет с железной дорогой за белорусскую музыку в поездах
Появились подробности о попытке самосожжения на предприятии в Гомеле (фото)