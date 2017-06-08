Сборная Саудовской Аравии по футболу перед матчем отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.

Игроки не стали выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники по матчу квалификации ЧМ-2018 из Австралии. Вместо этого они встали в игровую схему.