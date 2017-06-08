Сборная Саудовской Аравии по футболу перед матчем отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне

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  • 08 июня 2017, 16:44
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Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.

Игроки не стали выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники по матчу квалификации ЧМ-2018 из Австралии. Вместо этого они встали в игровую схему.


Прессбол

Метки: Спорт (3801)

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