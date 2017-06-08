Красота не стареет? Модели «Плейбоя» вернулись на обложки журнала 40 лет спустя

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  • 08 июня 2017, 13:13
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Семь моделей согласились повторить фото обложек многолетней давности. Этот проект еще раз подтверждает идею основателя империи «Плейбой» Хью Хефнера о том, что не бывает бывших манекенщиц.

Идея фотосерии принадлежит одному из сыновей Хефнера Куперу. Его мать Кимберли также была звездой журнала и более десяти лет являлась супругой мистера Плейбоя. Таким образом он решил поздравить мать с днем рождения.

Шарлотта Кэмп, октябрь 1983-го. На съемку Шарлотту уговорила соседка. Сама она в то время была очень скромной и целомудренной.

Кэти Сент Джордж, октябрь 1981-го. На момент съемок ей было уже 27, и она была замужем.

Моника Сент Пьер, июнь 1979-го. Сегодня Моника управляет реабилитационным центром для женщин, у которых есть проблемы с алкоголем и наркотиками.

Рени Тенисон, июнь 1990-го. Рени стала первой афроамериканкой, получившая звание «девушка года

Кендес Колинс, февраль 1979-го. Модель принимала участие в создании восьми обложек журнала.

Лиза Мэттьюс, июнь 1991-го


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Метки: Шапито (122)

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