Красота не стареет? Модели «Плейбоя» вернулись на обложки журнала 40 лет спустя

Семь моделей согласились повторить фото обложек многолетней давности. Этот проект еще раз подтверждает идею основателя империи «Плейбой» Хью Хефнера о том, что не бывает бывших манекенщиц.

Идея фотосерии принадлежит одному из сыновей Хефнера Куперу. Его мать Кимберли также была звездой журнала и более десяти лет являлась супругой мистера Плейбоя. Таким образом он решил поздравить мать с днем рождения.























