«Ему плевать, что там у них: нож или ружье». Как болельщик «Миллуолла» в одиночку сражался с террористами в Лондоне

Вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт: исламисты на минивэне сбили пешеходов на Лондонском мосту, потом выбежали из машины и напали на прохожих с ножами. В результате нападения погибли восемь человек, десятки были ранены.

Если бы не лондонец Рой Лэрнер, жертв могло бы быть больше. Газета The Sun рассказывает, как болельщик «Миллуолла» в одиночку и голыми руками сражался с тремя террористами в ресторане.

Болельщик футбольного клуба «Миллуолл» Рой Лэрнер успел выпить четыре или пять пинт пива к тому времени, как в стейкхаус Black&Blue с криками «Ислам, ислам» ворвались вооруженные ножами террористы. Все бросились убегать, но 47-летний фанат остался.

When ISIS is in your neighbourhood who you gonna call - Roy Larner #fuckyouimmillwall pic.twitter.com/j0eTgZ1JgR