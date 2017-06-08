На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

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  • 08 июня 2017, 09:24
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В результате взрыва, который квалифицирован как террористический акт, никто не пострадал.

Взрыв произошел на территории посольства США в украинской столице. Об этом в четверг сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

«Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт», — написала она в Facebook.

При этом спикер полиции добавила, что в результате происшествия «никто не пострадал».

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о взрыве на территории дипломатического представительства, расположенного в центральном районе Киева (Шевченковском), поступило в дежурную часть в 00:05. «При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», — проинформировали в полиции.

Сейчас на месте работают следователи.


ТАСС

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