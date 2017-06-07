Российская певица Алла Пугачева перенесла сердечный приступ. Об этом сообщила дочь артистки Кристина Орбакайте.

«У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме еще один стент в НИИ имени Вишневского», — отметила она, передает Комсомольская правда.

Также по словам Орбакайте, Пугачевой уже было сделано стентирование. Дочь артистки узнала об этом постфактум.

«Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)», — отметила она.

А тем временем директор НИИ имени Вишневского, профессор Ревишвил Амиран, отметил, что оперативного вмешательства удалось избежать.

«Алле Борисовне мы сделали только диагностику. Все обошлось. Алла Борисовна уже уехала в отпуск с семьей. Пугачева была у нас в институте всего несколько часов. У нее там все в порядке», — заявил он.