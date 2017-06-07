ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии

ВВС международной контртеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны деэскалации на юге страны. Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

«Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф», — говорится в документе.

По информации штаба, коалиция «вынесла несколько предупреждений посредством канала предотвращения конфликтов, а затем уничтожила два артиллерийских орудия, ПВО, а также нанесла урон танку». «Коалиция не намерена сражаться с сирийским режимом или проправительственными силами, однако готова обороняться в случае, если проправительственные силы отказываются покинуть зону деэскалации», — отмечается в заявлении.

Руководство министерства обороны США уже проинформировало президента Дональда Трампа об ударе. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

На прямой вопрос о том, был ли глава администрации США поставлен в известность об означенной американской операции в Сирии, он ответил утвердительно. Никаких деталей Спайсер не привел.

Это уже второй за месяц случай нанесения силами коалиции авиаудара по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа. 18 мая был совершен авиаудар по отрядам, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды «представляли угрозу для США и их партнеров».

В МИД России прежде осудили действия коалиции и заявили, что попытки американского командования оправдать авиаудар по колонне правительственных сил в Сирии неприемлемы.