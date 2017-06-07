Путин рассказал, что сделал бы, оказавшись в душе с геем

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  • 07 июня 2017, 12:58
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В интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о президенте России, Владимир Путин рассказал, что бы он сделал, если б оказался в одном душе с геем

Президент Владимир Путин рассказал, как бы повел себя, если б оказался в одном душе с геем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью российского лидера режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает о нем документальный фильм.

Как следует из материалов интервью, с которыми ознакомился Bloomberg, Путин не считает, что закон о запрете гей-пропаганды в России, принятый в 2013 году, нарушает права геев. «Там нет никаких ограничений вообще», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос Стоуна о том, как бы он повел себя на подводной лодке, оказавшись в одном душе с геем, Путин, засмеявшись, сказал, что предпочел бы не ходить с ним в один душ.

«Ну я предпочитаю не ходить в душ с ним. Зачем провоцировать его? Но вы знаете, я мастер спорта по дзюдо», — напомнил президент России.

Премьера документального фильма Оливера Стоуна, посвященная президенту Путину, запланирована на середину июня — фильм должны показать на телеканале Showtime. На счету Оливера Стоуна несколько десятков художественных и документальных фильмов, среди последних — «Нерассказанная история США» (2014), «Украина в огне» (2016) и «Сноуден» (2016).


Ася Сотникова, РБК

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