Как стать королем аквапарка? Съехать с горки и нарушить законы физики

В отеле Beaches Boscobel Resort на Ямайке есть водная горка с идеальным съездом: вместо того, чтобы окунуться в бассейн, человек проезжает по поверхности воды и выходит на его бортик.

Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C