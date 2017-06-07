Как стать королем аквапарка? Съехать с горки и нарушить законы физики

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  • 07 июня 2017, 12:24
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В отеле Beaches Boscobel Resort на Ямайке есть водная горка с идеальным съездом: вместо того, чтобы окунуться в бассейн, человек проезжает по поверхности воды и выходит на его бортик.



Видео выше — не единичный трюк. Вот ролик, опубликованный в 2012 году: его герой проезжает по воде несколько раз подряд.

Пользователи твиттера рассказали, что местные спасатели проделывают этот трюк каждый день. По их мнению, повторить его не так уж сложно.


Meduza

Метки: Шапито (122)

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