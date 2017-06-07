Мальчик из Алеппо. Год спустя родители показали ребенка, ставшего символом жестокости войны в Сирии

В августе 2016 года мир облетела фотография сирийского мальчика, раненного во время авианалета на Алеппо. Пятилетнего Омрана сфотографировали репортеры в машине скорой помощи — снимок окровавленного и покрытого пылью ребенка стал символом жестокости войны в Сирии. Год спустя появились новые фотографии Омрана — теперь уже здорового, в кругу семьи. «Медуза» рассказывает, как ребенок стал символом двух ровно противоположных позиций.

17 августа по жилым кварталам Алеппо нанесли удар с воздуха: несколько человек погибли, десятки получили ранения. Среди них был пятилетний Омран Дакниш и его семья. В их дом попал снаряд, Омрана ранило в голову, но он уцелел. Его десятилетний брат Али умер в больнице: во время налета он оказался на улице, был сильно ранен. Другие члены семьи получили травмы, не угрожавшие их жизни.





Репортеры сфотографировали Омрана в машине скорой помощи в шоковом состоянии — мальчик не кричал и не плакал, а просто бесстрастно смотрел перед собой. На следующий день Омрана выписали из больницы; его лечащий врач сказал, что за все это время мальчик тоже ни разу не заплакал. Его портрет стал одним из самых запоминающихся фотосвидетельств войны в Сирии и символом страданий мирных жителей. Репортер, снявший на видео, как спасли Омрана, говорил, что не раз видел подобные сцены. По данным сирийского наблюдательного пункта за правами человека, только в августе 2016 года в Алеппо в ходе войны погибли 142 ребенка.

Дом семьи Омрана находился в Восточном Алеппо, которое в то время контролировали повстанцы. Западные издания сообщали, что авиаудар 17 августа по жилым кварталам города нанесли сирийские или российские войска, однако Минобороны России это отрицало. Несмотря на это, многие мировые СМИ использовали фотографию мальчика именно как иллюстрацию жестокости режима Асада. Пользователи соцсетей публиковали коллажи с Омраном и призывами прекратить кровопролитие, возлагали ответственность за произошедшее на Россию и США, а также называли мальчика «настоящим представителем сирийского народа».

Однако, как сообщалось позже, семья Омрана Дакниша во время осады Алеппо на самом деле хранила лояльность режиму Асада и перебралась в западную часть города, как только появилась такая возможность.

С момента публикации фотографии Омрана семья Дакниш отказывалась общаться с прессой, но в начале июня 2017 года нарушила молчание. С мальчиком и его отцом удалось пообщаться тележурналистке Кинане Аллуш: она опубликовала у себя в фейсбуке первые снимки мальчика после трагедии. На них Омран сидит на коленях у отца, а рядом — его брат и сестра. Мальчик выглядит полностью здоровым, хотя все таким же безучастным. Еще на одном фото Кинана Аллуш позирует с мальчиком на руках на фоне сирийского флага: оба улыбаются и показывают правой рукой знак «виктори» (победы).

Позже Аллуш опубликовала и небольшое видеоинтервью с отцом мальчика, где он рассказывает, что не слышал звука пролетающих самолетов перед тем, как в их дом попала бомба, а еще — что он отказывался от предложений покинуть Сирию, так как хранил верность режиму Асада. По его словам, ребенка пришлось побрить налысо и сменить ему имя, чтобы скрыть от повстанцев и прессы. Мужчина также говорит о том, что образ его сына использовали для дискредитации сил правительства. В ролике показывают, как семья устроилась на новом месте: например, у детей есть яркая двухэтажная кровать.

Кинана Аллуш сотрудничает с частным сирийским телеканалом Addounia TV, который называют проправительственным. Больше года назад, в апреле 2016 года, журналистка вызвала негодование в соцсетях, опубликовав у себя в фейсбуке фотографии со служащими сирийской армии на фоне тел убитых повстанцев; снимки называли «убийственными селфи». Западные СМИ предполагают, что новые фотографии и видео мирной жизни Омрана Дакниша могли сделать и опубликовать в целях пропаганды.