Видеофакт: в США медведь проник в дом, чтобы сыграть короткую партию на пианино

Забавный инцидент засняла домашняя камера видеонаблюдения в американском штате Колорадо. Взрослый медведь проник в пустой дом и «сыграл» на пианино.

Скорее всего, хищник проник в дом через окно и намеревался плотно перекусить. На записи видно, как медведь бродит по гостиной, опрокидывая часть мебели. Затем он поднимается на задние лапы и смотрит в окно. При этом его передние лапы ударяют по клавишам и извлекают короткий мелодичный звук.

К сожалению, карьера пианиста явно не прельстила крупное животное и оно вскоре убралось восвояси.