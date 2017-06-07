Видеофакт: в США медведь проник в дом, чтобы сыграть короткую партию на пианино

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  • 07 июня 2017, 10:30
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Забавный инцидент засняла домашняя камера видеонаблюдения в американском штате Колорадо. Взрослый медведь проник в пустой дом и «сыграл» на пианино.

Скорее всего, хищник проник в дом через окно и намеревался плотно перекусить. На записи видно, как медведь бродит по гостиной, опрокидывая часть мебели. Затем он поднимается на задние лапы и смотрит в окно. При этом его передние лапы ударяют по клавишам и извлекают короткий мелодичный звук.

К сожалению, карьера пианиста явно не прельстила крупное животное и оно вскоре убралось восвояси.


БелТА

Метки: Шапито (122)

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