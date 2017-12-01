В Грузии декриминализировано употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии поддержал декриминализацию марихуаны. Суд счел неконституционным возбуждение уголовного дела за употребление марихуаны и сообщил, что считает необходимым упразднить такую практику:

«Любой человек вправе выбирать себе способ расслабиться, в том числе с помощью марихуаны, поскольку это является личной, защищенной сферой жизни человека».

Это решение уже называют революционным. До сих пор грузинское законодательство за повторное и последующие употребления марихуаны предусматривало уголовное наказание (а за нарушение закона в первый раз предусматривалось административное наказание).

Свое решение конституционный суд вынес на основании иска гражданина Грузии Гиви Шанидзе. За повторное потребление марихуаны против Гиви Шанидзе было возбуждено уголовное дело. При поддержке политического объединения «Гирчи» («Шишка») он подал жалобу в конституционный суд — опротестовал 273 статью Уголовного кодекса, согласно которой употребление марихуаны без «назначения врача» является наказуемым.

Наркополитика в Грузии — одна из самых репрессивных, и изменения ее уже многие годы требуют общественные организации и активисты.

Десятого июня 2017 года на проспекте Руставели состоялась одна из самых многочисленных акций протеста, проходивших в Тбилиси за последние несколько лет. Ее участники требовали от властей изменить наркополитику.

Согласно отчету Совета Европы от 2015 года, в Грузии каждый третий заключенный отбывает наказание за наркопреступление. В общей сложности содержание в тюрьмах осужденных за наркопреступления обходится государству примерно в 40 миллионов долларов. В то же время министерство здравоохранения на лечение от наркозависимости и заместительную терапию выделяет 4,1 миллиона долларов.

По данным МВД, в 2015 году 36,503 человека были протестированы на употребление наркотиков. Только на их анализы мочи из бюджета было израсходовано более 15 миллионов лари.

Власти Грузии часто слышат обвинения в том, что жесткая наркополитика становится орудием борьбы против оппозиции, а также заметным источником пополнения бюджета. По мнению экспертов, именно поэтому в Грузии не спешат с либерализацией законодательства. (В 2009-2012 годах только оплата административных нарушений обогатила бюджет более чем на 13 миллионов лари. А в 2013-2014 годах государство таким путем получило 11,1 миллиона лари).

Население в целом выступает за смягчение наркополитики. Исследование, проведенное организацией «Альтернатива Джорджии», выявило, что:

69 процентов населения выступают за декриминализацию марихуаны;

38 процентов считают, что за курение марихуаны даже административных штрафов не должно быть;

54 процента населения считает, что и инъекционная наркомания не должна быть уголовно наказуемой, и соответствующую статью необходимо отменить;

25,1 процента опрошенных занимают противоположную позицию.

Согласно тому же исследованию, 70 процентов опрошенных не считают наркозависимых людей преступниками и выступают за их лечение, а не тюремное заключение.