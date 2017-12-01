Александр Масляков ушел с поста генерального директора КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков уволился с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

Отмечается, что покинул пост он по собственному желанию.

«Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства», — отметили в пресс-службе.

Процесс, по словам представителей союза, «несколько затянулся» в связи с рядом обстоятельств, «в том числе некоторых бюрократических моментов». В пресс-службе подчеркнули, что само увольнение было произведено «в полном соответствии с требованиями закона».