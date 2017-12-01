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В Швеции мужчина получил 10 лет тюрьмы за онлайн-изнасилования

  • 01 декабря 2017, 10:57
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Суд шведского города Уппсала приговорил к 10 годам тюремного заключения 41-летнего Бьорна Самстрома за изнасилование несовершеннолетних через интернет, сообщает Associated Press.

Мужчина принуждал подростков в Канаде, Великобритании и США к сексуальным действиям перед веб-камерой, угрожая разместить фотографии своих жертв на порносайтах или убить их родственников.

С 2015-го по 2017 год от его действий пострадали 26 девочек и один мальчик в возрасте до 15 лет.

Преступник признал факт принуждения, но заявил, что его действия нельзя считать изнасилованием. Согласно шведскому законодательству, изнасилование не обязательно должно включать половой акт.


Naviny.by
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Метки: Криминал (8940)

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