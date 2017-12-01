Видеофакт: в Испании в древней статуе Христа нашли послание к потомкам

При восстановлении церкви в Испании реставраторы обнаружили послание потомкам внутри деревянной статуи Иисуса Христа.

Как сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на Daily Mail, в ходе восстановления церкви Санта-Агуэда в Испании реставраторы обнаружили необычную записку, которая хранилась внутри деревянной статуи Иисуса Христа ХVIII века. Два пожелтевших листа, исписанные аккуратным каллиграфическим почерком, были покрыты куском ткани и тщательно спрятаны в маленьком зазоре статуи.

По данным таблоида, записка датируется 1777 годом. Ее автором является священник Хоакин Мингуэс. В своем послании он пишет об экономической и социальной жизни, местных обычаях и играх того времени. Очевидно, священник специально поместил записку в статую Иисуса Христа, чтобы ее нашли потомки.









Находка была отправлена в архив, а ее копию специалисты решили сохранить в статуе, чтобы она продолжила служить будущим поколениям.