Мир техники 01/12 - 31/11:

Видеофакт: в Испании в древней статуе Христа нашли послание к потомкам

  • 01 декабря 2017, 10:17
  • 1473
  • 0



При восстановлении церкви в Испании реставраторы обнаружили послание потомкам внутри деревянной статуи Иисуса Христа.

Как сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на Daily Mail, в ходе восстановления церкви Санта-Агуэда в Испании реставраторы обнаружили необычную записку, которая хранилась внутри деревянной статуи Иисуса Христа ХVIII века. Два пожелтевших листа, исписанные аккуратным каллиграфическим почерком, были покрыты куском ткани и тщательно спрятаны в маленьком зазоре статуи.

По данным таблоида, записка датируется 1777 годом. Ее автором является священник Хоакин Мингуэс. В своем послании он пишет об экономической и социальной жизни, местных обычаях и играх того времени. Очевидно, священник специально поместил записку в статую Иисуса Христа, чтобы ее нашли потомки.



Находка была отправлена в архив, а ее копию специалисты решили сохранить в статуе, чтобы она продолжила служить будущим поколениям.


Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Шапито (259)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 01/12 - 03/12:

Самое читаемое