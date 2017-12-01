Видеофакт: в Испании в древней статуе Христа нашли послание к потомкам
- 01 декабря 2017, 10:17
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Метки: Шапито (259)
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