Девушка из Москвы ищет маму. 22 года назад врачи сказали женщине, что ее дочь родилась мертвой. Но это была ложь

«Ищу родную маму!» 22-летняя Настя расклеивает объявления по районам Москвы. Совсем недавно она узнала от своих родителей, что они — не ее родная семья. Девочку забрали у мамы прямо в роддоме. Врачи.

29 сентября 1995 год, столичный роддом. Молодую девушку со схватками экстренно перевозят в операционную, вокруг неё толпится консилиум врачей. По результатам обследований у роженицы «тазовое предлежание плода», проще говоря, малыш лежит ножками вниз. Врачи понимают, что девушке в ближайшие несколько часов придётся нелегко, роды будут тяжелыми.





Спустя несколько часов на свет появится девочка. На несколько минут её покажут маме, после чего унесут навсегда. У девочки вывихнута нога — последствия сложных родов. Первые месяцы своей жизни она проведёт в больнице, а после уедет в совершенную чужую семью.

В это же самое время в соседней операционной акушеры принимают роды у москвички Ларисы. Всю беременность врачи не отходили от женщины: резус-конфликт с ребёнком. У них с мужем оказались разные резус-факторы: у Ларисы отрицательный, у Юры — положительный. Девочка, которую они ждали, была тоже с положительным, потому и возник конфликт. Организм Ларисы отторгал плод.





После рождения малышка прожила меньше суток. О трагедии семье рассказали сразу, но практически тут же нашли выход. Одна из сотрудниц роддома предложила Ларисе и Юре забрать себе рождённую в этот же день девочку. Женщина объяснила, что мама малышки, её родственница, ещё совсем юная, забеременела по глупости.

«Ей ещё учиться и учиться, а не пелёнки менять».

Также сотрудница предложила решить проблемы с оформлением: девочку можно записать как рождённую Ларисой. Никаких отказных от родной матери, никакой процедуры усыновления, просто подменить мёртвую девочку на живую. Супруги согласились. Слова врачей о том, что их ребенок умер, они просто стёрли из памяти. Дочку назвали Настей.

— Я подозревала, что это не мои родители, ещё до того, как они мне всё рассказали, — вспоминает Настя. — Видела, что мы с ними непохожи.

Правду Настя узнала лишь спустя 20 лет. Настя сама забеременела, и врачи направили её сдавать анализ крови, чтобы определить резус-фактор. Лаборантка, которая брала кровь из пальца девушки, вначале выслушала её историю про отрицательный резус у мамы и сложную беременность, потом на мгновение обрадовала — у вас положительная, а после повергла в шок: четвёртая группа крови. При раскладе 1(-) у мамы и 2(+) у папы, Настя никак не могла иметь 4(+). Вечером родители во всём признались.





Зацепок для поиска биологической мамы у Насти немного. Родители до сих пор не называют точный роддом, в котором она родилась. Упоминают то 20-й, то 17-й. Ни имени, ни тем более фамилии своей родной мамы Настя не знает. Только улицу — 8 Марта, на которой проживала родившая её женщина.

Девушка уже обращалась к детективам, но те отказали ей в услугах — до 1997 года не было электронной регистрации в роддомах, найти в бумажных архивах почти нереально. Поэтому девушка решилась просто расклеивать объявления в том районе, где могла жить её мама и её родные.

Девушка до сих пор не знает, рассказали ли её биологической маме, что девочка при родах выжила, что её отдали в семью. Сама ли мама отказалась от неё, согласившись с родственниками или её обманули . Но девушка не собирается сдаваться, — она продолжает искать. Настя хочет знать, кто ее мама и кто она сама.