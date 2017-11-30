Девушка из Москвы ищет маму. 22 года назад врачи сказали женщине, что ее дочь родилась мертвой. Но это была ложь

«Ищу родную маму!» 22-летняя Настя расклеивает объявления по районам
Москвы. Совсем недавно она узнала от своих родителей, что они —
не ее родная семья. Девочку забрали у мамы прямо в роддоме. Врачи.
29 сентября 1995 год, столичный роддом. Молодую девушку со схватками
экстренно перевозят в операционную, вокруг неё толпится консилиум
врачей. По результатам обследований у роженицы «тазовое предлежание
плода», проще говоря, малыш лежит ножками вниз. Врачи понимают, что
девушке в ближайшие несколько часов придётся нелегко, роды будут
тяжелыми.
Спустя несколько часов на свет появится девочка. На несколько минут
её покажут маме, после чего унесут навсегда. У девочки вывихнута нога —
последствия сложных родов. Первые месяцы своей жизни она проведёт
в больнице, а после уедет в совершенную чужую семью.
В это же самое время в соседней операционной акушеры принимают роды
у москвички Ларисы. Всю беременность врачи не отходили от женщины:
резус-конфликт с ребёнком. У них с мужем оказались разные резус-факторы:
у Ларисы отрицательный, у Юры — положительный. Девочка, которую они
ждали, была тоже с положительным, потому и возник конфликт. Организм
Ларисы отторгал плод.
После рождения малышка прожила меньше суток. О трагедии семье
рассказали сразу, но практически тут же нашли выход. Одна из сотрудниц
роддома предложила Ларисе и Юре забрать себе рождённую в этот же день
девочку. Женщина объяснила, что мама малышки, её родственница, ещё
совсем юная, забеременела по глупости.
«Ей ещё учиться и учиться, а не пелёнки менять».
Также сотрудница предложила решить проблемы с оформлением: девочку
можно записать как рождённую Ларисой. Никаких отказных от родной матери,
никакой процедуры усыновления, просто подменить мёртвую девочку
на живую. Супруги согласились. Слова врачей о том, что их ребенок умер,
они просто стёрли из памяти. Дочку назвали Настей.
— Я подозревала, что это не мои родители, ещё до того, как они мне
всё рассказали, — вспоминает Настя. — Видела, что мы с ними непохожи.
Правду Настя узнала лишь спустя 20 лет. Настя сама забеременела,
и врачи направили её сдавать анализ крови, чтобы определить
резус-фактор. Лаборантка, которая брала кровь из пальца девушки, вначале
выслушала её историю про отрицательный резус у мамы и сложную
беременность, потом на мгновение обрадовала — у вас положительная,
а после повергла в шок: четвёртая группа крови. При раскладе 1(-) у мамы
и 2(+) у папы, Настя никак не могла иметь 4(+). Вечером родители
во всём признались.
Зацепок для поиска биологической мамы у Насти немного. Родители
до сих пор не называют точный роддом, в котором она родилась. Упоминают
то 20-й, то 17-й. Ни имени, ни тем более фамилии своей родной мамы Настя
не знает. Только улицу — 8 Марта, на которой проживала родившая
её женщина.
Девушка уже обращалась к детективам, но те отказали ей в услугах —
до 1997 года не было электронной регистрации в роддомах, найти
в бумажных архивах почти нереально. Поэтому девушка решилась просто
расклеивать объявления в том районе, где могла жить её мама и её родные.
Девушка до сих пор не знает, рассказали ли её биологической маме, что
девочка при родах выжила, что её отдали в семью. Сама ли мама
отказалась от неё, согласившись с родственниками или её обманули .
Но девушка не собирается сдаваться, — она продолжает искать. Настя хочет
знать, кто ее мама и кто она сама.
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