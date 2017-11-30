Коровы атаковали наглую птицу. Безуспешно

  • 30 ноября 2017, 18:34
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В топ сайта Reddit 30 ноября вышла необычная гифка. На ней стадо коров попыталось атаковать канадскую казарку. Животные по очереди подходили к птице и запугивали ее, но та оставалась совершенно невозмутимой.

Обычно, если казаркам что-то угрожает, они ведут себя агрессивно. В городской среде птица даже может напасть на ребенка или собаку.



Meduza
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Метки: Шапито (258)

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