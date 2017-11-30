Семнадцатилетний парень обокрал погибших в авиакатастрофе под Хабаровском людей

  • 30 ноября 2017, 15:19
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Семнадцатилетний юноша обокрал жертв катастрофы самолета L-410 под Хабаровском — погибших пилотов и пассажиров. Особый цинизм ситуации в том, что большинство погибших были односельчанами парня, и он их знал лично, сообщает телеграм-канал Mash.

На место трагедии юный Дима прибыл, когда спасатели увозили тела, и самолет временно остался без присмотра. Не тратя времени даром, парень выбрал из вещей погибших ценные — айпады и телефоны.

Вскоре родственники жертв поняли, что части вещей явно не хватает, и звявили в полицию. Диму нашли и задержали через неделю после кражи. Отпираться он не стал и показал, где спрятал наворованное.

Отмечается, что один из украденных телефонов принадлежал социальному педагогу Ольге Лапонниковой, которая, по слухам, хорошо относилась к Диме.


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