Семнадцатилетний парень обокрал погибших в авиакатастрофе под Хабаровском людей

Семнадцатилетний юноша обокрал жертв катастрофы самолета L-410 под Хабаровском — погибших пилотов и пассажиров. Особый цинизм ситуации в том, что большинство погибших были односельчанами парня, и он их знал лично, сообщает телеграм-канал Mash .

На место трагедии юный Дима прибыл, когда спасатели увозили тела, и самолет временно остался без присмотра. Не тратя времени даром, парень выбрал из вещей погибших ценные — айпады и телефоны.

Вскоре родственники жертв поняли, что части вещей явно не хватает, и звявили в полицию. Диму нашли и задержали через неделю после кражи. Отпираться он не стал и показал, где спрятал наворованное.

Отмечается, что один из украденных телефонов принадлежал социальному педагогу Ольге Лапонниковой, которая, по слухам, хорошо относилась к Диме.