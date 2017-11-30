Видеофакт: владелец оставил пса в машине одного, а тот перебрался за руль и сигналил, пока за ним не вернулись

  • 30 ноября 2017, 12:33
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Собаку оставили в автомобиле одну, но ей это не понравилось. Животное село на переднее сиденье, положило лапу на гудок и начало сигналить. Происшествие случилось в Канаде на парковке. Собака добилась своего — вскоре вернулся хозяин, пишет Daily Mail.


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Метки: Шапито (258)

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