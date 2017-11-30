Двое москвичей стали заложниками своего дивана и их смогли вытащить только спасатели

  • 30 ноября 2017, 11:26
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Опасный диван встраивался в стену. И пока на нем спал один из жильцов все было нормально. Но как-то только на него решил прилечь еще один жилец, произошло что-то страшное — диван оказался десептиконом, сломался и заблокировал двух парней. Из другой комнаты на шум прибежали две девушки, но освободить парней не смогли.

Пришлось вызывать спасателей. Они с помощью спрейдера разобрали диван и достали пленных. Сказали, что парням повезло — если бы комната была бы больше одному из парней отрезало бы голову, сообщает telegram-канал «Mash».



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Места: Москва (726)

Метки: Происшествия (11223), Шапито (256)

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