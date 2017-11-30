Двое москвичей стали заложниками своего дивана и их смогли вытащить только спасатели
- 30 ноября 2017, 11:26
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Места: Москва (726)
Метки: Происшествия (11223), Шапито (256)
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