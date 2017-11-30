Двое москвичей стали заложниками своего дивана и их смогли вытащить только спасатели

Опасный диван встраивался в стену. И пока на нем спал один из жильцов все было нормально. Но как-то только на него решил прилечь еще один жилец, произошло что-то страшное — диван оказался десептиконом, сломался и заблокировал двух парней. Из другой комнаты на шум прибежали две девушки, но освободить парней не смогли.