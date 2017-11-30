Видеофакт: бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет

  • 30 ноября 2017, 09:55
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Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий самолет. Видео было опубликовано на YouTube-канале Red Bull.

Высота горы, с которой был совершен прыжок, составляет 4 километра 62 метра. Экстремалы были одеты в специальные костюмы-крылья — вингсьюты. На высоте около трех километров они сумели попасть в открытые двери легкомоторного самолета, летевшего со скоростью 137 километра в час.


Лента.ру
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Люди в материале: Винс Реффет (1), Фред Фюген (1)

Метки: Шапито (256)

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