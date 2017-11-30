Суд решил отправить в тюрьму 96-летнего «бухгалтера Освенцима», осужденного за причастность к убийству 300 тысяч человек

Бывший член СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима», будет отбывать назначенное ему наказание в виде четырех лет тюрьмы, несмотря на возраст — 96 лет. Об этом сообщает газета Die Zeit.

В 2015 году Гренинг был признан соучастником убийств трехсот тысяч человек в Освенциме во время Второй мировой войны и приговорен к четырем годам тюрьмы. Гренинг оспорил приговор, и до последнего времени было не ясно, будет ли он сидеть в тюрьме в силу преклонного возраста.

Суд отклонил апелляционную жалобу Гренинга, заключив, что он способен отбывать наказание. При этом все «особые потребности» 96-летнего заключенного в тюрьме будут учтены, пообещал суд.

Оскар Гренинг работал в Освенциме в 1942-1944 годах. Его обязанности заключались в том, чтобы собирать деньги и ценности убитых узников, следить за их сохранностью и отправлять в Берлин.

После войны Гренинг стал одним из немногих бывших нацистов, которые открыто говорили о своей причастности к концлагерям. Он публично выступал с критикой отрицания Холокоста. «Я видел газовые камеры. Я видел крематории», — заявил он в 2005 году в документальном фильме BBC про Освенцим.

В 2014 году Гренинга обвинили в причастности к убийствам трехсот тысяч венгерских евреев в Освенциме в 1944 году. На суде он утверждал, что нес ответственность лишь за вещи узников Освенцима и не имел отношения к убийствам людей. «Я разделяю моральное чувство вины, но виноват ли я по уголовному праву, решать вам», — заявил Гренинг судьям.