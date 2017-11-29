Момент внезапного нападения крокодила на британскую туристку попал на видео

  • 29 ноября 2017, 15:28
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Британская туристка Элли Буллифент (Ally Bullifent) сняла на видео, как на нее напал крокодил. Видео появилось на странице девушки в фейсбуке.

Элли снимала рыб на пляже Кейп-Трибьюл в австралийском штате Квинсленд. В это время на нее напал крокодил, который выпрыгнул из воды и укусил ее, пишет The Sun.

Фото: facebook.com/ally.bullifent

Девушка обратилась за медицинской помощью, и ее даже госпитализировали, но вскоре выписали.


TUT.BY
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Метки: Происшествия (11221)

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