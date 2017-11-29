Пилот самолета снял возможное падение российских спутников в Атлантику

Вчера с космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и еще 18 спутниками попутной нагрузки. Однако они так и не вышли на целевую орбиту. Официальной информации о судьбе ракеты до сих пор нет, однако источники в космической отрасли предполагают, что на одном из этапов ракета могла взорваться и затонуть в Атлантическом океане. Это, возможно, подтверждает видео, снятое пилотом американской авиакомпании.

Пилота Boeing 777 цитирует lenta.ru «Удивительное зрелище! Я пилот авиакомпании, пролетал над Северной Атлантикой сегодня утром в районе 50 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, когда этот шар вышел из неба над Исландией. Он пролетел прямо над нами около 06:00 по всемирному координированному времени (09:00 по минскому времени). ... Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте „воздух-воздух“. Шар разбился на тысячи горящих предметов».

«Скорее всего, это был как раз „Фрегат“ (разгонный блок ракеты — прим.ред.) со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть», — прокомментировал академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.