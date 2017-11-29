Ученые установили возраст гробницы Христа. Она была построена через 300 лет после его смерти

Возраст гробницы, где якобы находилось тело Иисуса Христа, составляет около 1700 лет, она была построена через 300 лет после его смерти, выяснили ученые. О результатах сообщается на сайте Национального географического общества.

Неизвестно, находились ли в гробнице когда-либо останки Иисуса. Кроме того, существуют и другие версии о месте его захоронения.

Возраст гробницы был установлен при помощи оптического датирования — метода, который позволяет узнать, когда минерал (в данном случае — кварц, содержащийся в известняке, из которого изготовлено ложе Христа) последний раз находился на свету. Датирование показало, что плита была изготовлена около 345 года н. э., вскоре после окончания правления римского императора Константина Великого, в зрелом возрасте обратившегося к христианству. Согласно легенде, гробницу в 327 году обнаружила мать Константина Елена и основала на этом месте храм Гроба Господня, пишет Gazeta.ru.