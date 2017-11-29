Все российские поезда пойдут в обход Украины до конца года

Движение всех поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка — Миллерово до конца года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая на III Железнодорожном съезде.

«До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов, в соответствии с нормативным графиком, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов», — сказал он.

РЖД 20 сентября сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых — до 90 км/ч.