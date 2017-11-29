Британец случайно выбросил жесткий диск с 7,5 тысячами биткоинов. Теперь он ищет его на свалке

Житель города Ньюпорт в Уэльсе Джеймс Хоуэллс (James Howells) в 2013 году случайно выбросил жесткий диск от сломанного ноутбука, на котором хранились 7,5 тысячи биткоинов. На тот момент курс криптовалюты составлял около 1242 долларов, и у Хоуэллса было 9,3 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу на свалке хранится около 75 миллионов долларов. Об этом рассказывает издание TJournal.

В ноябре 2013 года, осознав, что выкинул диск с биткоинами, Хоуэллс отправился на свалку, чтобы забрать его. Он не помнил, когда точно выбросил диск, но утверждал, что в середине июня — начале августа.

«Я пообщался с одним из местных работников, объяснил ситуацию. Он отвез меня на свалку, на которой он работал. По размеру она почти как футбольное поле и за три месяца она увеличилась почти на метр в высоту», — рассказал Хоуэллс The Guardian.

Как Хоуэллс рассказал TJ, всё это время диск лежит на свалке — местные власти не позволяют ему забрать его без специального разрешения. Даже если бы он нашел деньги на работников и спецтехнику, ему не позволили бы выкопать диск самостоятельно. Хоуэллс уверен, что диск не переработали — по его словам, мусор на свалках начали сортировать только в 2014 году.

«Я всё еще надеюсь получить разрешение, — говорит он. — Проблема в окружающей среде — в Великобритании до этого не разрывали свалки. Чтобы начать искать диск, придется почистить несколько мусорных барьеров. Это не просто выкопать яму в земле, это нужно сделать тщательно, с использованием необходимого оборудования и очистительных приспособлений. [...] За четыре года на свалке накопилось много мусора».

Власти утверждают, что процедура поиска диска будет стоить «миллионы фунтов». Кроме того, чиновники опасаются, что он не найдет диск или не сможет извлечь данные.

По словам Хоуэллса, местные власти не дают пропуск никому. Он отметил, что всё еще может видеть все биткоины по адресу биткоин-кошелька. При этом, диск зашифрован, однако у него нет ключа доступа к нему и он не может проводить операции.