КНДР запустила межконтинентальную ракету и заявила, что она способна достичь любой точки США

КНДР завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Центральным телевидением страны.
КНДР «реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил», говорится в зачитанном диктором заявлении.
В документе отмечается, что в зоне поражения испытанной КНДР минувшей ночью межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» находится вся территория США. Отмечается, что пуск был осуществлен по личному приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в ответ «на проводимую Вашингтоном враждебную политику».
Согласно заявлению, ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4 тыс. 475 км.
По данным агентства ЦТАК, которое ссылается на правительство КНДР, разработка и развитие стратегических вооружений направлены на защиту суверенитета страны от «ядерного шантажа» и «ядерной угрозы» США. «Разработка и развитие стратегических вооружений КНДР нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа», — говорится в заявлении правительства, на которое ссылается агентство.
Уточняется, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» способна нести ядерную боеголовку. «Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15″ способна нести тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США», — говорится в нем.
КНДР провела ракетный запуск в три часа утра в среду по местному времени. Это первый подобный шаг, осуществленный КНДР с 15 сентября. С тех пор на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
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