Дождевых червей впервые запустили в марсианский грунт, и результат оказался неожиданным

Исследователи из Нидерландов решили проверить, как будут вести себя черви в марсианском грунте. Целью было понять, как на Красной планете будут развиваться замкнутые экосистемы.

В течение эксперимента команда поместила двух взрослых дождевых червей в симулятор марсианского грунта, который был создан экспертами НАСА. «Почву» удобрили естественными отходами и посеяли семена, а после появления первых всходов в один из образцов запустили червей.

Оказалось, что руккола прекрасно растет в удобренной почве с червями, а вот в образцах без червей рост происходил гораздо медленнее.

«Очевидно, что удобрение стимулировало рост, и мы видели, что черви были активными. Однако наибольший сюрприз нас ожидал в конце эксперимента: мы обнаружили двух молодых червей в имитации грунта Марса», — рассказывает автор исследования Вигер Вэймлинк из Вагинингенского университета.

По его словам, того, что черви так быстро привыкнуть к марсианской «почвы», да еще и начнут размножаться, исследователи не ожидали.

Авторы объясняют: черви очень важны для роста растений не только на Земле, но и на Марсе, и на Луне. Они очень эффективно перерабатывают омертвевшие остатки растений, а их выделения после переваривания такой пищи содержат органические соединения. Если эта органика попадает в почву, за дело берутся бактерии, которые выделяют питательные вещества: азот, фосфор, калий. А их, в свою очередь, используют для роста молодые растения.

Кроме того, «норы» червей способствуют насыщению почвы кислородом, а также улучшают структуру почвы, делая полив более эффективным.

Пока что в списке пригодных для роста на Марсе растений находится двенадцать наименований. Среди них — спаржевая фасоль, горох, редис, томаты, картофель, руккола и морковь.