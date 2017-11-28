В США заключенный сбежал из тюрьмы, но застрял в мусоровозе

Заключенный тюрьмы, находящейся в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) попытался сбежать, но застрял в мусорной машине, сообщает Associated Press.

Беглец спрятался в мусорном баке, который стоял возле исправительного учреждения. Но около 05:30 утра к зданию подъехал мусоровоз и вывалил содержимое бака в кузов. Мужчина попал в пресс для уплотнения отходов и не смог выбраться оттуда самостоятельно.

Пожарные два часа вытаскивали из машины мешки с мусором, а затем извлекали застрявшего заключенного. Мужчина был отправлен в больницу. Издание не приводит подробностей о его состоянии. Но уточняет, что беглец подавал признаки, когда его несли к машине скорой помощи.