США готовят беспрецедентные санкции против России

В США готовят новые антироссийские санкции, беспрецедентные по своему масштабу.
«Они будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне в феврале будущего года. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, работающие с Кремлем, близкий круг Владимира Путина, его друзья и их дети», — говорится в публикации «Независимой газеты».
Как сообщала DW, Госдепартамент США 26 октября передал Конгрессу список российских компаний и организаций, относительно которых могут быть введены санкции. В него попали крупнейшие российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: «Калашников», «Уралвагонзавод», «Рособоронэкспорт», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Ижмаш», «Ростех», «Вертолеты России» и другие.
Перечень, подписанный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, не означает автоматическое распространение санкций на упомянутые компании и структуры, а является предложением ведомства по определению таких предприятий и организаций. Список может быть изменен и дополнен. Попали туда и силовые ведомства России: Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ).
Работа над определением круга российских граждан и организаций, подпадающих под новые американские санкции, должна быть завершена до 1 октября текущего года, однако Госдепартамент объявил о вынужденной задержке. «Это довольно сложно и требует определенного времени», — объяснила тогда представительница ведомства.
Законопроект об усилении санкций относительно России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, президент страны Дональд Трамп подписал 2 августа. В конце сентября Вашингтон сообщил, что новые санкции вступят в силу 28 ноября текущего года.
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