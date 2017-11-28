Состояние Табакова стабилизировалось

Состояние здоровья художественного руководителя Московского художественного театра им. Чехова Олега Табакова стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник во вторник.

«Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — сказал собеседник агентства.

Накануне о госпитализации Табакова сообщили в пресс-службе первой Градской больницы. «К нам его сегодня госпитализировали. Он находится в шестом отделении реанимации», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе. Медицинский источник сообщил «Интерфаксу», что «Табаков доставлен в стационар в крайне тяжелом состоянии».

В свою очередь в пресс-службе театра «Табакерка», которым руководит Табаков, в понедельник заявили «Интерфаксу», что Табаков проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идёт.

«Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО „Медицина“, это клиника Союза Театральных деятелей, для проведения качественного обследования», — сказали в пресс-службе «Табакерки».

Там также пояснили, что спектакль «Год, когда я не родился» в «Табакерке» 27 ноября отменен, но по техническим причинам.

82-летний Табаков — художественный руководитель МХТ имени Чехова, а также худрук созданного им московского театра «Табакерка».