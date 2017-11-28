Ученые описали новый недуг: мужская аллергия на оргазм

Синдром посторгазмического недомогания у мужчин может быть распространен куда сильнее, чем считалось ранее — просто его слишком редко диагностируют, считают ученые. Анализ работ за все время существования синдрома был представлен в журнале Sexual Medicine Reviews.

Синдром посторгазмического недомогания — это проявляющаяся после эякуляции группа физических и когнитивных симптомов, включающая нарушение речи, проблемы с памятью, ухудшение настроения, снижение зрения, головную боль, лихорадку, потливость. Впервые синдром был обнаружен в 2002 году, на сегодняшний день зарегистрировано всего около 50 случаев.

Основная причина заболевания — аутоимунное или аллергическое расстройство, считают исследователи. Анализ посвященных синдрому работ показал, что из 33 пациентов 29 испытывали аллергическую реакцию при инъекциях собственной спермы в плечо. При введении плацебо реакции не наблюдалось.

Понимание причин болезни позволяет найти способ с ней бороться. Так, двое мужчин, регулярно получавших инъекции собственной спермы с возрастающей концентрацией сообщили о снижении симптомов спустя 15 месяцев и 31 месяц.

Также предполагается, что расстройство может свидетельствовать о дисбалансе химических веществ в мозге пациента. Кроме того, более половины мужчин с этим синдромом страдают от преждевременной эякуляции, но связь между этими явлениями пока не ясна.

Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят получить более полные данные о причинах заболевания, научиться правильно его диагностировать и выработать методы борьбы с ним.