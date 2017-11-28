Ученые описали новый недуг: мужская аллергия на оргазм

Синдром посторгазмического недомогания у мужчин может быть
распространен куда сильнее, чем считалось ранее — просто его слишком
редко диагностируют, считают ученые. Анализ работ за все время
существования синдрома был представлен в журнале Sexual Medicine
Reviews.
Синдром посторгазмического недомогания — это проявляющаяся после
эякуляции группа физических и когнитивных симптомов, включающая
нарушение речи, проблемы с памятью, ухудшение настроения, снижение
зрения, головную боль, лихорадку, потливость. Впервые синдром был
обнаружен в 2002 году, на сегодняшний день зарегистрировано всего около
50 случаев.
Основная причина заболевания — аутоимунное или аллергическое
расстройство, считают исследователи. Анализ посвященных синдрому работ
показал, что из 33 пациентов 29 испытывали аллергическую реакцию при
инъекциях собственной спермы в плечо. При введении плацебо реакции
не наблюдалось.
Понимание причин болезни позволяет найти способ с ней бороться. Так,
двое мужчин, регулярно получавших инъекции собственной спермы
с возрастающей концентрацией сообщили о снижении симптомов спустя
15 месяцев и 31 месяц.
Также предполагается, что расстройство может свидетельствовать
о дисбалансе химических веществ в мозге пациента. Кроме того, более
половины мужчин с этим синдромом страдают от преждевременной эякуляции,
но связь между этими явлениями пока не ясна.
Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, которые
позволят получить более полные данные о причинах заболевания, научиться
правильно его диагностировать и выработать методы борьбы с ним.
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