Олег Табаков попал в реанимацию

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков помещен в реанимацию Первой городской больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную медицинского учреждения.

«Олег Павлович поступил в Первую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе медучреждения. В этом отделении занимаются, в числе прочего, пациентами с пневмонией.

Ранее телеграм-канал «Мэш», связанный с «Лайфом», сообщил, что 82-летний Табаков доставлен в реанимацию Первой городской больницы с подозрением на тяжелое воспаление легких.