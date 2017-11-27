На мигрантов в Средиземном море напали акулы. 31 человек погиб, еще 40 пропали без вести

31 человек погиб и еще 40 пропали без вести из-за нападения акул на африканских мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на военно-морские силы Ливии.

Инцидент произошел 25 ноября недалеко от побережья Ливии. Около 200 мигрантов — большинство из них из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии — пересекали Средиземное море на двух надувных лодках, направляясь в Италию. В какой-то момент одна из лодок стала тонуть (The Daily Mail не сообщает, по какой причине). На оказавшихся в воде людей напали акулы.

На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны Ливии. Они обнаружили в воде «десятки» трупов и четыре-пять синих акул, плавающих среди них. На телах некоторых погибших были видны следы укусов.

Сотрудники ливийской береговой охраны более пяти часов искали пропавших без вести, но обнаружили только одного человека. Всего они спасли из воды 60 человек, а позже подобрали еще 140 — это были пассажиры второй лодки, направлявшейся в Италию. Все выжившие были доставлены на военно-морскую базу в Триполи.

По данным Международной организации по миграции, в январе-июле 2017 года по Средиземному морю в Европу перебрались 103 тысячи мигрантов из разных стран. Еще около 2,3 тысячи погибли по дороге.