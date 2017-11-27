«ВКонтакте» разрешила изменять сообщения после отправки

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию редактирования личных сообщений после отправки. Об этом рассказало сообщество LIVE Express, посвященное нововведениям в соцсети.

Редактирование сообщений доступно в веб-версии и на мобильной версии сайта. В ближайшее время редактирование появится и в приложениях социальной сети. В версии для Android уже видны результаты редактирования.

Изменять сообщения можно в течение 24 часов после отправки. Если сообщение было отредактировано, возле него отобразится отметка «ред». Увидеть, каким было сообщение до редактирования, не получится.

Также соцсеть внедрила возможность приглашать пользователей в чаты. Теперь создатель беседы может сгенерировать ссылку для вступления, по ней любой желающий присоединится к переписке.